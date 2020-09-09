Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь

«Это съезд белорусского народа. Проводится один раз в пять лет, и он пройдет, скорее всего, в декабре, ну, в крайнем случае, после новогодних, рождественских праздников в январе», — заявил Лукашенко в интервью, транслируемом телеканалом RT.

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.