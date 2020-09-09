«Мы, украинцы, пережили все то, что сейчас происходит с Беларусью. У нас есть горький опыт, который стоит нам сегодня будущего нашей страны. Украинцам преподнесли государственный переворот, как одно из достижений демократии и борьбы за права человека. <…> Но люди не увидели суть, потому что слишком хорошо все было спланировано и завуалировано, нас использовали для того, чтобы привести к власти марионеточное, подконтрольное правительство, которое последовательно сдавало интересы страны», — сказал он.
Кива напомнил, что даже после смены постреволюционных властей Украина не выбралась из экономического кризиса.
«Мы были одной из богатейших стран Евразии, у нас были и земля, и ископаемые, выходы к морю. И при всем этом богатстве и той государственно-промышленной системе, которая осталась от СССР, Украина сегодня является самой нищей страной в Европе», — подчеркнул нардеп.
Он отметил, что на территории Украины шестой год идет война.
«У нас потеряна часть населения, у нас разрушена экономика, медицина, уничтожена система образования, госаппарат находится под контролем третьих лиц — тут я говорю о Госдепе США. Это все последствия тех красочных, с одной стороны, но кровавых и жестоких, с иной стороны, событий 2013-2014 года, которые переживала Украина», — подытожил Кива.