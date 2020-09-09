Белорусы не должны повторять горький опыт украинцев, им не следует верить обещаниям Запада, которые оборачиваются утратой контроля над страной и потерей будущего. Об этом 9 сентября заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива в эфире ATN

Илья Кива о том времени, когда его политсила победит в Украине и будет наказывать предателей © Facebook, Илья Кива

Кива напомнил, что даже после смены постреволюционных властей Украина не выбралась из экономического кризиса.

«Мы были одной из богатейших стран Евразии, у нас были и земля, и ископаемые, выходы к морю. И при всем этом богатстве и той государственно-промышленной системе, которая осталась от СССР, Украина сегодня является самой нищей страной в Европе», — подчеркнул нардеп.

Он отметил, что на территории Украины шестой год идет война.

«У нас потеряна часть населения, у нас разрушена экономика, медицина, уничтожена система образования, госаппарат находится под контролем третьих лиц — тут я говорю о Госдепе США. Это все последствия тех красочных, с одной стороны, но кровавых и жестоких, с иной стороны, событий 2013-2014 года, которые переживала Украина», — подытожил Кива.