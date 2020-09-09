Государственный бюджет Украины на 2021 год сконцентрируют на социальной сфере, сделав его при этом сбалансированным. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заместителя министра Романа Ермоличева

По его словам, госбюджет еще окончательно не сформирован. Продолжаются консультации.

«В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП», — заявил Ермоличев.

На родине Зеленского бастуют шахтёры. Что происходит с угольной отраслью на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Тем временем уже почти 400 украинских шахтеров объявили подземную забастовку. Шестые сутки под землей находятся горняки шахты «Октябрьская» (Кривой Рог), требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, в частности возврата льготного стажа.