Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова обратилась к представителям ТКГ с призывом провести 9 сентября внеочередную встречу, чтобы сохранить перемирие в Донбассе. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба МИД республики в Telegram-канале

Как отмечается, ведомство также надеется привлечь представителей ОБСЕ к контролю за устранением допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы.

«Письмо с соответствующим призывом уже было направлено нами в адрес ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о возведении украинской стороной укреплений в районе населенного пункта Шумы и заявил, что из-за нарушения режима перемирия позиции военных будут обстреляны. Дату удара несколько раз переносили. Рудяков объяснил, почему несмотря на устойчивое перемирие Украина не переходит к окончательному урегулированию в Донбассе © МВС/Назар Волошин

Киев в связи с ультиматумом ДНР также предлагал провести срочное заседание ТКГ по ситуации в Донбассе в формате видеоконференции.

С 27 июля в Донбассе объявлено новое перемирие. Несмотря на заявления сторон о нарушениях режима тишины, до сих пор обострения ситуации не зафиксировано.