Как отмечается, ведомство также надеется привлечь представителей ОБСЕ к контролю за устранением допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы.
«Письмо с соответствующим призывом уже было направлено нами в адрес ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о возведении украинской стороной укреплений в районе населенного пункта Шумы и заявил, что из-за нарушения режима перемирия позиции военных будут обстреляны. Дату удара несколько раз переносили.
Киев в связи с ультиматумом ДНР также предлагал провести срочное заседание ТКГ по ситуации в Донбассе в формате видеоконференции.
С 27 июля в Донбассе объявлено новое перемирие. Несмотря на заявления сторон о нарушениях режима тишины, до сих пор обострения ситуации не зафиксировано.