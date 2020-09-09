Янченко заявила, что начало нынешнего учебного года является знаковым для первоклассников, которые пошли в школу в ДНР и ЛНР, и которые родились в 2013-14 годах.
«Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные. На линии разграничения», — заявила депутат.
Отмечается, что эта тема стала предметом словесной перепалки между Янченко и ведущей, которую задели слова политика.
Ведущая несколько раз спросила у депутата, что именно она имела в виду, поскольку, по ее словам, подобные заявления не приближают людей Донбасса к желанию воссоединиться.
Янченко ответила, что ее высказывание было эмоциональным, и принесла извинения.