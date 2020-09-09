Депутат от фракции «Слуга народа» Галина Янченко в эфире ток-шоу на телеканале NewsOne назвала донецких детей немытыми и нечесаными. Видео эфира 9 сентября обнародовала журналист Елена Скидан в Facebook

Янченко заявила, что начало нынешнего учебного года является знаковым для первоклассников, которые пошли в школу в ДНР и ЛНР, и которые родились в 2013-14 годах.

«Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные. На линии разграничения», — заявила депутат.

«Дети коллаборантов». Как на Украине на самом деле относятся к молодёжи Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ведущая несколько раз спросила у депутата, что именно она имела в виду, поскольку, по ее словам, подобные заявления не приближают людей Донбасса к желанию воссоединиться.

Янченко ответила, что ее высказывание было эмоциональным, и принесла извинения.