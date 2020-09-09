Представители политсилы напомнили, что 4 сентября командование ВВС США в Европе сообщило о том, что силами трех вылетевших с британской авиабазы бомбардировщиков B-52 «Стратосферная крепость» США провели «жизненно важные учения» в небе Украины.
Самолеты проникли в украинское воздушное пространство с территории Польши в районе Волыни. Затем последовали на юг, где пребывали вблизи Крыма.
«"Оппозиционная платформа — За жизнь" выражает исключительную степень обеспокоенности в связи с происходящими событиями. Налицо крайне опасный шаг по дальнейшей эскалации напряженности, связанной с военно-политической ситуацией вокруг Украины, постсоветского пространства и Черноморско-Каспийского региона, начало которой было положено еще в ходе развязанного в 2008 году режимом Саакашвили осетинского конфликта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что усилился риск того, что украинская земля и дальше будет использоваться в целях геостратегической конфронтации и ей уготована роль Афганистана XXI столетия. Также, по мнению партии, обозначилась угроза обмена ядерными ударами на территории Украины.