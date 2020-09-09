Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от властей Украины не допускать в будущем пролетов над территорией страны стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Об этом 9 сентября сообщается на сайте партии

Грубо, но эффективно. США взяли под свой контроль военно-промышленный комплекс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Самолеты проникли в украинское воздушное пространство с территории Польши в районе Волыни. Затем последовали на юг, где пребывали вблизи Крыма.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь" выражает исключительную степень обеспокоенности в связи с происходящими событиями. Налицо крайне опасный шаг по дальнейшей эскалации напряженности, связанной с военно-политической ситуацией вокруг Украины, постсоветского пространства и Черноморско-Каспийского региона, начало которой было положено еще в ходе развязанного в 2008 году режимом Саакашвили осетинского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что усилился риск того, что украинская земля и дальше будет использоваться в целях геостратегической конфронтации и ей уготована роль Афганистана XXI столетия. Также, по мнению партии, обозначилась угроза обмена ядерными ударами на территории Украины.