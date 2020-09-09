По данным СМИ, правоохранители, приехавшие в штаб Бабарико, пытались попасть на объект, но не смогли, потому что проводившие там обыск не пустили их со словами «следственные действия проводятся».
Ранее стало известно о том, что из штаба неизвестные в масках увезли члена президиума Координационного совета (КС) Максима Знака. Его адвокат утверждает, что в отношении оппозиционера проводятся следственные действия.
В понедельник, 7 августа, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.
Через несколько часов после этого в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины. Позже появилась информация, что она сама покинула авто и отправилась в сторону Белоруссии.
По другим данным, ей все-таки удалось преодолеть границу, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на родину.
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова задержана для дальнейшего разбирательства, а Кравцов и Родненков арестованы на территории Украины, где оба имеют вид на жительство. При этом замглавы украинского МВД Антон Геращенко опроверг эту информацию.