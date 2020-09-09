В Минске в дом, где живет оппозиционерка Мария Колесникова, зашли люди в масках, вход в подъезд ограничен, а в штабе другого представителя оппозиции Виктора Бабарико неизвестные, производящие обыск, не пустили в помещение милиционеров, сообщает РИА Новости 9 сентября

По данным СМИ, правоохранители, приехавшие в штаб Бабарико, пытались попасть на объект, но не смогли, потому что проводившие там обыск не пустили их со словами «следственные действия проводятся».

«Идти до конца»: cестра Колесниковой заявила, что оппозиционерка не планировала покидать Белоруссию © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Максима Знака. Его адвокат утверждает, что в отношении оппозиционера проводятся следственные действия.

В понедельник, 7 августа, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.

Через несколько часов после этого в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины. Позже появилась информация, что она сама покинула авто и отправилась в сторону Белоруссии.

По другим данным, ей все-таки удалось преодолеть границу, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на родину.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова задержана для дальнейшего разбирательства, а Кравцов и Родненков арестованы на территории Украины, где оба имеют вид на жительство. При этом замглавы украинского МВД Антон Геращенко опроверг эту информацию.