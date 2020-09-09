Госбюро расследований Украины закрыло несколько дел о возможных преступлениях бывшего президента и депутата Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Об этом 9 сентября сообщил замдиректора ГБР Александр Бабиков, передает издание «Украинские новости»

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