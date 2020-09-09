Суд повторно наложил арест на скандальную коллекцию картин Порошенко
Суд повторно наложил арест на скандальную коллекцию картин Порошенко
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«Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты», — сказал Бабиков.

По его словам, речь идет о закрытии двух-трех дел. При этом Бабиков не сообщил, какие это уголовные производства.