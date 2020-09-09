Российский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин надеется, что Александр Лукашенко удержится у власти в Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Metametrica, опубликованном 8 сентября

«Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я был в Беларуси, хорошая, нормальная страна. Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного "кипиша". Пьяных особо не видел. Как там чистенько, которые там колхозы, огороды! В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю», — сказал Поветкин.

Огораживание Белоруссии. По кому ударит поддержка белорусской оппозиции © Telegram-канал БелТА

«Наверное, протесты кем-то созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство. Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции — брат против брата шел, отец против сына», — добавил боксер.

Александр Поветкин — российский боксер-профессионал, действующий временный чемпион мира по версии WBC.