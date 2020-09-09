Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал встречу с лидером оппозиции Светланой Тихановской и заявил, что для нее у него приготовлен «сюрприз» в виде всестронней поддержки и штаб-квартиры в Варшаве, об этом политик написал у себя в Facebook 9 сентября

Тихановская призвала европейцев обложить Лукашенко санкциями © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светланой Тихановской, которая, по словам Моравецкого, будет работать в Польше, и принимающая страна готова ей в этом помочь.

«Хотелось бы, чтобы в Польше свободные белорусы имели безопасное убежище, поэтому у меня для них сюрприз, который я передам Светлане Тихановской. Новый штаб Белорусского Дома — Белорусский Дом в Варшаве, как место для координации борьбы и построения гражданского общества», — сказал политик.

По словам Моравецкого это именно та поддержка, в которой сейчас нуждается белорусская оппозиция.

Также премьер-министр отметил, что солидарность с Белоруссией — это вклад его страны в «построение безопасной, свободной и демократической Европы».