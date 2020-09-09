Буквально час назад в соцсети премьера появилась запись о предстоящей встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая, по словам Моравецкого, будет работать в Польше, и принимающая страна готова ей в этом помочь.
«Хотелось бы, чтобы в Польше свободные белорусы имели безопасное убежище, поэтому у меня для них сюрприз, который я передам Светлане Тихановской. Новый штаб Белорусского Дома — Белорусский Дом в Варшаве, как место для координации борьбы и построения гражданского общества», — сказал политик.
По словам Моравецкого это именно та поддержка, в которой сейчас нуждается белорусская оппозиция.
Также премьер-министр отметил, что солидарность с Белоруссией — это вклад его страны в «построение безопасной, свободной и демократической Европы».