Суд повторно наложил арест на коллекцию картин экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, передают «Украинские новости» в среду, 9 сентября

«[Коллекция картин] арестована повторно», — сказал он.

Реванш, картины и миллиард долларов. Порошенко начал избирательную кампанию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Картины — такие предметы, сохранность которых требует определенного и бережного к ним отношения. Определенных условий. Поэтому, на данном этапе музей — замечательное место для хранения картин. Тем более это дает возможность нашим согражданам полюбоваться и оценить эту замечательную коллекцию», — добавил замдиректора.

Он также напомнил, что под арестом все еще находится завод «Кузница на Рыбальском».

В конце мая 2020 года Государственное бюро расследований попыталось вручить Порошенко подозрение по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин известных художников. Среди полотен — работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова. Порошенко ввёз картины для организации выставки в киевском музее Ивана Гончара. Именно туда пришел спецназ ГБР и вручил подозрение его супруге Марине Порошенко.