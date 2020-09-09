«[Коллекция картин] арестована повторно», — сказал он.
Бабиков также отметил, что в настоящее время она хранится в музее и к ней имеют доступ его посетители.
«Картины — такие предметы, сохранность которых требует определенного и бережного к ним отношения. Определенных условий. Поэтому, на данном этапе музей — замечательное место для хранения картин. Тем более это дает возможность нашим согражданам полюбоваться и оценить эту замечательную коллекцию», — добавил замдиректора.
Он также напомнил, что под арестом все еще находится завод «Кузница на Рыбальском».
В конце мая 2020 года Государственное бюро расследований попыталось вручить Порошенко подозрение по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин известных художников. Среди полотен — работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова. Порошенко ввёз картины для организации выставки в киевском музее Ивана Гончара. Именно туда пришел спецназ ГБР и вручил подозрение его супруге Марине Порошенко.