«Режим прекращения огня действует уже шесть недель, с нарушениями, не идеально, но работает. Получается, что за эти шесть недель украинская сторона, у которой должен быть самый большой интерес в максимально быстром переводе в плоскость политического урегулирования, не предпринимает в этом направлении даже декларативных действий, не говоря уже о реальных.
Это означает, что Зеленский не контролирует ситуацию, он повязан этими "красными линиями" "партии войны" в Киеве, и он ждет, что ему внешняя поддержка позволит двигаться дальше», — объяснил Рудяков.
По его словам, украинский лидер играет второстепенную роль.
«Он зависит от внешнего влияния, и он зависит от "партии войны", которая диктует свои условия для всей страны», — добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.