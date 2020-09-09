Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в Донбассе, он повязан «красными линиями» «партии войны» в Киеве и ждет, что ему внешняя поддержка позволит двигаться дальше. Об этом 8 сентября заявил политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Это означает, что Зеленский не контролирует ситуацию, он повязан этими "красными линиями" "партии войны" в Киеве, и он ждет, что ему внешняя поддержка позволит двигаться дальше», — объяснил Рудяков.

По его словам, украинский лидер играет второстепенную роль.

«Он зависит от внешнего влияния, и он зависит от "партии войны", которая диктует свои условия для всей страны», — добавил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.