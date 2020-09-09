Польша последовательно реализует свои геополитические амбиции в Восточной Европе. Об этом 9 сентября в своем Facebook написал белорусский политолог Алексей Дзермант

Огораживание Белоруссии. По кому ударит поддержка белорусской оппозиции © Telegram-канал БелТА

«У них есть четкое понимание целей, своего проекта — Междуморья, к созданию которого они прилагают максимум усилий. И Беларусь для них в силу значительного количества польского этнического населения и католиков стала даже более привлекательной целью, чем Украина. Правда, пока не получается. И поляки с католиками в массе своей оказались лояльными белорусскому государству, и русско-православное ядро — крепкое, удерживает страну», — считает Дзермант.

Польскому проекту нужно противопоставить свой восточнославянский или евразийский проект, считает политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.