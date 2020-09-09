Штаб Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии сообщил о задержании члена президиума КС Максима Знака, в МВД такой информации нет, передает Sputnik Беларусь 9 сентября

Лукашенко просит Украину вернуть в Белоруссию оппозиционеров Кравцова и Родненкова © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский заявил, что в квартире у Знака проводится обыск.

«Я еду на квартиру, где пройдет обыск. Процессуальные действия проводит следственный комитет. Я пока не могу сказать, задержан он или нет, я в пути», — сказал он.

На ситуацию с задержанием Знака отреагировала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Требую немедленно освободить Максима Знака, задержанного, или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня. Методы, которые использует так называемая власть, — возмутительны», — подчеркнула она.

Кроме того, Тихановская потребовала также освободить других задержанных членов КС — Сергея Дылевского и Марию Колесникову, а также гарантировать безопасное возвращение в страну Павла Латушко и Ольги Ковальковой.

Знак был последним из активных членов президиума Координационного совета, кто не был задержан или не покинул Белоруссию. Входящая в президиум совета нобелевский лауреат Светлана Алексиевич активного участия в его работе не принимала по состоянию здоровья.

В состав президиума КС входят семь человек, из которых двое — Латушко и Ковалькова покинули республику, Лилия Власова, Дылевский и Колесникова были задержаны. Кроме этого, все они были допрошены в качестве свидетелей по делу о создании Координационного совета, который был создан по инициативе Тихановской.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС по статье «Призывы к захвату власти». Дело ведет Следственный комитет.