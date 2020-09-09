Министр юстиции Украины Денис Малюська показал интерьер камеры в Лукьяновском СИЗО, отремонтированной на средства, полученные от сдачи в аренду платных камер. Фото он опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 9 сентября

Тюремные будни министра юстиции Украины Малюська © Facebook, Denis Malyuska

Также Малюська поделился фотографией камеры в процессе ремонта.

Отмечается, что отремонтированная камера рассчитана на 12 заключенных.

Ранее Министерство юстиции Украины запустило функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в следственных изоляторах, которыми смогут пользоваться только лица, считающиеся невиновными в совершении преступления.

Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен за сутки (около 5 тысяч рублей), 8 тысяч гривен за неделю (около 20 тысяч рублей) и 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей) за месяц.