«Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукьяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились», — подписал фотографии глава Минюста.
Также Малюська поделился фотографией камеры в процессе ремонта.
Отмечается, что отремонтированная камера рассчитана на 12 заключенных.
Ранее Министерство юстиции Украины запустило функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в следственных изоляторах, которыми смогут пользоваться только лица, считающиеся невиновными в совершении преступления.
Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен за сутки (около 5 тысяч рублей), 8 тысяч гривен за неделю (около 20 тысяч рублей) и 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей) за месяц.