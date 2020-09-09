Одна из студенток Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко написала руководству вуза жалобу на завкафедры иностранных языков Валентину Дайнеко, обвинив ее в сексистском и дискриминационном отношении к студентам, сообщил «Бабель» 8 сентября

Сотрудницы Уманского горсовета попросили Раду обуздать нардепа-сексиста © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна Отмечается, что студентка Мария Музыченко подала жалобу на Дайнеко 2 сентября. По ее словам, преподавательница много лет «проводит сексистскую, дискриминационную, аморальную, издевательскую и противозаконную политику» в отношении студентов института. В жалобе, как сообщает издание, студентка описала несколько ситуаций, когда профессор нарушила права студентов.

В тексте говорится, что преподаватель называла девушек «подстилками для дипломатов», унижала из-за внешности и так далее. Также жалуются, что она оскорбляла тех, кто перешел в институт из других вузов или приехал учиться из небольших городов.

Жалобу подписали 28 человек: из них трое являются студентками, остальные — выпускники. Они попросили ректора Леонида Губерского провести независимое внутреннее расследование относительно Дайнеко и в случае, если их обвинения подтвердятся, уволить ее со всех должностей без права работать в университете.

По данным издания, Дайнеко возглавляет кафедру иностранных языков в Институте международных отношений на протяжении последних 30 лет. В августе 2020 года указом президента Украины Владимира Зеленского она получила орден княгини Ольги I степени. Это ее третий орден княгини Ольги: в 2009 году Дайнеко получила награду III степени от президента Виктора Ющенко, а в 2014-м — орден II степени от Петра Порошенко.

Стоит отметить, что около сотни выпускников написали письмо в поддержку Дайнеко. Среди подписантов — глава исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили, глава Офиса президента Андрей Ермак и ведущий Андрей Джеджула.