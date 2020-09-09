Квадрат с глазками или усатый каштан: Киевляне мечтают «развидеть» новые талисманы города
Квадрат с глазками или усатый каштан: Киевляне мечтают «развидеть» новые талисманы города
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Аромат будет продаваться в форме декоративного саше и пахнуть свежим и сладким запахом цветов каштана.

Отмечается, что саше подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или салона автомобиля.

Когда сувенир появится в свободной продаже пока неизвестно. 