Власти Киева представили сувенир, который будет иметь официальный запах города. Об этом 8 августа на странице в Facebook сообщило Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации
Аромат будет продаваться в форме декоративного саше и пахнуть свежим и сладким запахом цветов каштана.
Отмечается, что саше подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или салона автомобиля.
Когда сувенир появится в свободной продаже пока неизвестно.
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