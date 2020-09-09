В частном пансионате Жeлeзнoгo Пopтa умер 29-летний мужчина. До этого он выпивал с хозяином гостиницы, но внезапно захрипел и потерял сознание. К приезду скорой участник застолья был уже мертв, реанимировать его врачам не удалось. Судмедэкспертиза разбирается в причинам произошедшего.
А вот пострадавший из поселка Лазурный еще жив, помощь ему оказывают медики районной больницы. Мужчину нашли случайные прохожие и сначала решили, что лежащий на улице человек просто пьян, но при детальном осмотре оказалось, что мужчину сильно избили: у него ушиб головного мозга, переломы ребер и другие травмы. Кто именно это сделал, будет выяснять полиция.