Сразу несколько происшествий выпало на конец туристического сезона на долю курортов Чepнoмopcкoго пoбepeжья Херсконской области, в их числе смерть и причинение вреда здоровью, пишет «Херсон типичный» 9 сентября

«Крым. Отечество. Навсегда»: провал курортного сезона © Скриншот из видео Украина.ру

А вот пострадавший из поселка Лазурный еще жив, помощь ему оказывают медики районной больницы. Мужчину нашли случайные прохожие и сначала решили, что лежащий на улице человек просто пьян, но при детальном осмотре оказалось, что мужчину сильно избили: у него ушиб головного мозга, переломы ребер и другие травмы. Кто именно это сделал, будет выяснять полиция.