Президент Украины Владимир Зеленский сравнил второй этап медицинской реформы в стране с игрой «Волк ловит яйца». Об этом он заявил во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщило агентство УНИАН 8 сентября

По словам главы государства, власть предотвратила закрытие многих медучреждений, которые планировалось ликвидировать во время второго этапа медреформы.

«Многие медицинские учреждения, которые почти закрывались, — мы их открывали, начинали достраивать, начинали их оснащать технически. Действительно, медицинская реформа была так выстроена в Украине, как игра "Волк ловит яйца". С медицинской историей такая же ситуация — мы как эти волки с корзинами, которые ловят яйца. Мы не знаем, где закрывается туберкулезный диспансер, где психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем [происходящее в рамках медреформы] и остановили закрытие многих таких медицинских учреждений», — сказал Зеленский.

Смертельная медреформа на Украине остановлена. Работа над ошибками © AP, Evgeniy Maloletka Максиму Степанову было поручено обеспечить достройку, ремонт больниц, а также доставку необходимого оборудования.

«Минздраву была поставлена задача до конца сентября: показать формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы — что должно быть. "Плюсы" есть, они на поверхности, но есть и много "минусов", поэтому "плюсы" нужно оставить, а "минусы" убрать — вот такая простая арифметика», — добавил президент.

Второй этап реформирования специализированной медицины, в частности, предусматривает изменение механизмов финансирования, которое будет осуществлять Национальная служба здоровья Украины. С 1 апреля медучреждения получают деньги не за койкоместа, а за каждую предоставленную услугу.

Ранее Зеленский заявил, что коронавирус изменил его взгляд на медицинскую реформу, и подчеркнул, что перед началом новой фазы в нее необходимо внести существенные изменения.