По словам главы государства, власть предотвратила закрытие многих медучреждений, которые планировалось ликвидировать во время второго этапа медреформы.
«Многие медицинские учреждения, которые почти закрывались, — мы их открывали, начинали достраивать, начинали их оснащать технически. Действительно, медицинская реформа была так выстроена в Украине, как игра "Волк ловит яйца". С медицинской историей такая же ситуация — мы как эти волки с корзинами, которые ловят яйца. Мы не знаем, где закрывается туберкулезный диспансер, где психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем [происходящее в рамках медреформы] и остановили закрытие многих таких медицинских учреждений», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что главе Минздрава Максиму Степанову было поручено обеспечить достройку, ремонт больниц, а также доставку необходимого оборудования.
«Минздраву была поставлена задача до конца сентября: показать формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы — что должно быть. "Плюсы" есть, они на поверхности, но есть и много "минусов", поэтому "плюсы" нужно оставить, а "минусы" убрать — вот такая простая арифметика», — добавил президент.
Второй этап реформирования специализированной медицины, в частности, предусматривает изменение механизмов финансирования, которое будет осуществлять Национальная служба здоровья Украины. С 1 апреля медучреждения получают деньги не за койкоместа, а за каждую предоставленную услугу.
Ранее Зеленский заявил, что коронавирус изменил его взгляд на медицинскую реформу, и подчеркнул, что перед началом новой фазы в нее необходимо внести существенные изменения.