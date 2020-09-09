Член президиума Координационного совета Мария Колесникова не собиралась покидать Белоруссию, об этом рассказала ее сестра Татьяна Хомич в интервью сайту «Сегодня» 9 сентября, а также заявила, что семья узнает о местонахождении Колесниковой «из официальных источников»

Сестра оппозиционерки находится на Украине, она рассказала журналистам, что последний раз общалась с Колесниковой в ночь на 7 сентября и тогда Мария утверждала, что у нее все хорошо и она собирается «идти до конца».

«Поэтому, когда говорят, что она уехала, собиралась уезжать, планировала уезжать — это неправда. Я знаю, что она встречалась с командой вечером. Разговор был более такой семейный. Мария устала и собиралась отдыхать, у нее было хорошее настроение, бодрый настрой как всегда идти до конца и продолжать то, что она делает», — сказала сестра оппозиционерки.

Также Хомич рассказала, что родственники узнают о местонахождении оппозиционерки в основном из СМИ. На данный момент семья располагает данными, что Колесникова находится в Мозырьском пограничном отряде населенного пункта Прудок.

В понедельник, 7 августа, появились данные, что Колесникова похищена неизвестными в масках возле Национального художественного музея в Минске.

Через несколько часов после этого в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины. Позже появилась информация, что она сама покинула авто и отправилась в сторону Белоруссии.

По другим данным, ей все-таки удалось преодолеть границу, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на родину.

По данным Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, Мария Колесникова задержана для дальнейшего разбирательства, а Кравцов и Родненков арестованы на территории Украины, где оба имеют вид на жительство. При этом замглавы украинского МВД Антон Геращенко опроверг эту информацию.