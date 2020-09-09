В Великобритании фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил CNN

«Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний», — заявили в компании.

Российская вакцина, солнце и рыбий жир, запрет на шутки — западные СМИ о борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

AstraZeneca вошла в число компаний, которые подписали соглашение о том, что не будут добиваться преждевременного утверждения правительством какой-либо вакцины от коронавируса, пока у них не будет данных о ее безопасности.