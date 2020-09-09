«Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний», — заявили в компании.

Российская вакцина, солнце и рыбий жир, запрет на шутки — западные СМИ о борьбе с коронавирусом
Российская вакцина, солнце и рыбий жир, запрет на шутки — западные СМИ о борьбе с коронавирусом
© РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
Вакцина AstraZeneca — одна из трех вакцин, находящихся на поздней стадии испытаний в США. Неизвестное заболевание, по словам представителей компании, затронуло одного из добровольцев в Великобритании, но испытания тем не менее будут приостановлены во всем мире.

AstraZeneca вошла в число компаний, которые подписали соглашение о том, что не будут добиваться преждевременного утверждения правительством какой-либо вакцины от коронавируса, пока у них не будет данных о ее безопасности.