«Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы гарантировать целостность испытаний», — заявили в компании.
Вакцина AstraZeneca — одна из трех вакцин, находящихся на поздней стадии испытаний в США. Неизвестное заболевание, по словам представителей компании, затронуло одного из добровольцев в Великобритании, но испытания тем не менее будут приостановлены во всем мире.
AstraZeneca вошла в число компаний, которые подписали соглашение о том, что не будут добиваться преждевременного утверждения правительством какой-либо вакцины от коронавируса, пока у них не будет данных о ее безопасности.