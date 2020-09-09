Днепровский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро и которого позднее поместили в психиатрическую больницу. Об этом 9 сентября сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на решение суда от 2 сентября

«Минера» моста Метро перевели из СИЗО в психбольницу © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Надежда Максимец. По ее словам, экспертиза установила, что Ткаленко вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном медучреждении.

«Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала спикер прокуратуры.

Она добавила, что квалификация действий подозреваемого остается неизменной — «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия».

В начале июня 32-летний житель Киева Ткаленко позвонил в полицию с угрозой взорвать мост Метро в Киеве. «Минера» задержали, оружие или взрывчатка при нем не были обнаружены. Мужчина пояснил, что его ложное сообщение о минировании было сделано с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни.

Позднее Днепровский райсуд Киева избрал Ткаленко меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в 315,3 тысячи гривен (864,2 тысячи рублей). Позже стало известно, что его поместили в психбольницу.