Оказавшись на границе с Украиной член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова сама вылезла из машины и пошла в сторону Белоруссии. Об этом в Киеве заявили представители КС Антон Родненков и Иван Кравцов, передает Telegram-канал RT 8 сентября

Лукашенко просит Украину вернуть в Белоруссию оппозиционеров Кравцова и Родненкова © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова была задержана.

По словам оппозиционеров, на самом деле их задержали у дома Колесниковой, куда они пришли, чтобы проверить ее возможное похищение, так как до этого она не выходила на связь. После этого их доставили к украинской границе.

«Их якобы посадили в машину Кравцова, позднее туда же посадили и Колесникову, и она, по их словам, разорвала свой паспорт, вылезла через окно машины и пошла назад в Белоруссию», — говорится в сообщении.

При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал обратное. По его словам, документы у членов КС были готовы заранее, а ехали они к сестре Колесниковой. При этом саму Колесникову выбросили из машины на ходу, и ее задержали пограничники.

По данным замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, выезд из Белоруссии членов Координационного совета не был добровольным: это было насильственное выселение из родной страны.