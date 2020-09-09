Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Родненков, Колесникова и Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова была задержана.
По словам оппозиционеров, на самом деле их задержали у дома Колесниковой, куда они пришли, чтобы проверить ее возможное похищение, так как до этого она не выходила на связь. После этого их доставили к украинской границе.
«Их якобы посадили в машину Кравцова, позднее туда же посадили и Колесникову, и она, по их словам, разорвала свой паспорт, вылезла через окно машины и пошла назад в Белоруссию», — говорится в сообщении.
При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал обратное. По его словам, документы у членов КС были готовы заранее, а ехали они к сестре Колесниковой. При этом саму Колесникову выбросили из машины на ходу, и ее задержали пограничники.
По данным замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, выезд из Белоруссии членов Координационного совета не был добровольным: это было насильственное выселение из родной страны.