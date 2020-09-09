Великобритания вводит новые ограничения в связи с всплеском заболеваемости коронавирусом – жителям запретили собираться в группы более шести человек. Об этом 8 сентября сообщило издание The Guardian

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк связано с резким увеличением числа заболевших: за последние три дня в Великобритании было зарегистрировано почти 8,5 тыс. положительных тестов на COVID-19.

«Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить распространение вируса. Поэтому мы упрощаем и усиливаем правила социальных контактов, делая их более понятными и доступными для полиции», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в среду, 9 сентября.

Запрет на собрания группами более 6 человек вступит в силу со следующей недели, нарушители будут оштрафованы на сумму от 100 фунтов стерлингов (более 9,8 тыс. рублей). Ограничения будут распространяться и на закрытые собрания.