Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит, чтобы власти Украины вернули представителей Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые ранее пересекли белорусско-украинскую границу. Он сказал об этом в интервью, фрагмент которого был обнародован в Telegram-канале RT 8 сентября

«Мы волонтеры». Белорусский оппозиционер Родненков признался в работе на украинскую НКО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Мария Колесникова, которая была с ними, не пересекла границу: по разным данным, либо ее задержали, либо она решила остаться в Белоруссии добровольно.

«Этих двух (Кравцова и Родненкова — ред.) мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну — будем разбираться, что произошло… Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще десять километров, или восемь. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине», — сказал Лукашенко.

При этом он предположил, что Кравцов и Родненков во время пересечения границы «выбросили» из машины Колесникову.

В свою очередь представители КС ранее заявили, что Колесникова сама вылезла из машины на границе и пошла в сторону Белоруссии.

По данным замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, выезд из Белоруссии членов Координационного совета не был добровольным: это было насильственное выселение из родной страны.