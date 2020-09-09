Ранее стало известно, что Родненков и Кравцов уехали на Украину. Член президиума КС Мария Колесникова, которая была с ними, не пересекла границу: по разным данным, либо ее задержали, либо она решила остаться в Белоруссии добровольно.
«Этих двух (Кравцова и Родненкова — ред.) мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну — будем разбираться, что произошло… Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще десять километров, или восемь. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине», — сказал Лукашенко.
При этом он предположил, что Кравцов и Родненков во время пересечения границы «выбросили» из машины Колесникову.
В свою очередь представители КС ранее заявили, что Колесникова сама вылезла из машины на границе и пошла в сторону Белоруссии.
По данным замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, выезд из Белоруссии членов Координационного совета не был добровольным: это было насильственное выселение из родной страны.