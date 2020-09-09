«Тернополь и несколько районных центров отказались выполнять указание о закрытии учебных заведений и заведений общественного питания. За нарушение карантинных норм в "красной зоне" 8 сентября по учебным заведениям начали ходить правоохранители и выписывать протоколы. Протоколы о несоблюдении карантинных мероприятий составили на руководителей 31 школы и 12 садиков. Мобильные группы продолжают работать и дальше», — говорится в материале на сайте полиции.
В ведомстве напомнили, что невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». Позже карантин был продлен до ноября.