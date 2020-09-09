Украинские правоохранители составили административные протоколы в отношении директоров школ и детских садов в Тернопольской области, которые не придерживаются карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила 8 сентября пресс-служба областного управления полиции

Губернатор Херсонской области не устоял перед борщом и нарушил карантин © favoritekherson.co | favoritekherson.co | Перейти в фотобанк

В ведомстве напомнили, что невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». Позже карантин был продлен до ноября.