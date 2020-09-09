В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины считают, что проблема водного дефицита в Крыму создана искусственно российскими властями, а на самом деле воды на полуострове достаточно для нужд граждан. Об этом замглавы министерства Игорь Яременко заявил на брифинге в Херсоне 8 сентября, передает «Укринформ»

Глава Крыма призвал не паниковать из-за ограничения водоснабжения в регионе © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

«Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории», — заявил Яременко.

По его словам, позиция украинского министерства заключается в том, что вода в Крым может быть подана через Северо-Крымский канал только после полной «деоккупации» полуострова.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.