В Минске появилась проекция известного советского плаката с лицом Колесниковой

В Минске на жилом доме появилась проекция известного советского плаката с лицом члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Соответствующий снимок опубликовал 8 сентября tut.by

Оппозиция утверждает, что Колесникову на границу с Украиной доставили сами белорусские силовики © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Также вместо образа Родины-матери на проекции показали лицо Колесниковой.

В подписи к фото уточняется, что работа была замечена на одном из домов в микрорайоне Дружба.

На днях в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. Координационный совет отрицает ее планы уехать из Белоруссии. Президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины собственные соратники. Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда.