В Минске появилась проекция известного советского плаката с лицом Колесниковой

На доме изобразили плакат времен Великой Отечественной войны «Родина-мать зовет!», однако заменили лозунг фразой «Родина, Маш, зовет!».
Также вместо образа Родины-матери на проекции показали лицо Колесниковой.
В подписи к фото уточняется, что работа была замечена на одном из домов в микрорайоне Дружба.
На днях в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. Координационный совет отрицает ее планы уехать из Белоруссии. Президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины собственные соратники. Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда.