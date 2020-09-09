Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что бывший президент страны Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием, как и все прочие заключенные. Ее слова 9 сентября передает грузинская телекомпания «Рустави 2»

Саакашвили согласился возглавить правительство Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам главы ведомства, если Саакашвили вернется, его задержание произойдет на границе, и затем он понесет наказание.

«Он не сможет вызывать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами», — сказала она.

Цулукиани назвала бывшего грузинского лидера «легкомысленным криминалом», который «романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями».

Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться.