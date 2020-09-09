«В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами», — отметила Цулукиани.
По словам главы ведомства, если Саакашвили вернется, его задержание произойдет на границе, и затем он понесет наказание.
«Он не сможет вызывать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами», — сказала она.
Цулукиани назвала бывшего грузинского лидера «легкомысленным криминалом», который «романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями».
Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться.