«Жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила". У заболевшего повысилась температуры тела до 39 градусов, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован. Вирусологической референс-лабораторией "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" были обнаружены антитела к вирусу Западного Нила», — говорится в материале.
Отмечается, что вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.
Заболевший не представляет угрозы для других людей.
Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.