Лихорадку Западного Нила обнаружили у жителя Полтавской области на Украине. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба центра общественного здоровья министерства здравоохранения страны в Facebook

У главы Гостуризма Украины диагностирована опасная болезнь © Facebook, Mariana Oleskiv

Отмечается, что вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

Заболевший не представляет угрозы для других людей.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.