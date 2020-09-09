США обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии. Об этом 9 сентября заявил госсекретарь США Майк Помпео

Оппозиция утверждает, что Колесникову на границу с Украиной доставили сами белорусские силовики © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Там отмечается, что США «глубоко обеспокоены» сообщениями о действиях властей в Минске, касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

«Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества», — подчеркнул Помпео.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины. Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии, сообщил исполнительный секретарь КС Иван Кравцов. Кравцов и Родненков утверждают, что не выезжали добровольно на Украину, как заявила ранее белорусская погранслужба.