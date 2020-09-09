Если бы проблемы Белоруссии исчерпывались качеством и точностью подсчета голосов на президентских выборах, то повод для протестов постепенно бы сошел на нет. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если говорить о внешнеполитических проблемах, продолжил эксперт, то речь идет о расширении противостояния по линии Запад-Восток, и этой связи попытки многовекторности у небольшой Белоруссии, тем более находящейся в тесных формальных союзнических отношениях с той же Россией, уже не получаются, и ей нужно будет как-то определяться.

Кроме того, отметил Жарихин, попытки Лукашенко перед выборами зачастую достаточно агрессивно вести себя по отношению к России привели к тому, что теперь против Лукашенко протестует не только традиционный электорат прозападных кандидатов (который составляет небольшую часть населения), но и часть его ядерного электората, которая относилась к нему достаточно сдержанно, но голосовала за него, поскольку он в определенной степени являлся гарантом тесных отношений с Россией.

К тому же, по его мнению, белорусские граждане, особенно в больших городах, ждут новых идей, которые бы соответствовали изменившемуся миру, но пока, кроме общих разговоров о реформах, Лукашенко гражданам ничего не предоставил. Пока этого нет, волнения будут продолжаться, подытожил специалист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).