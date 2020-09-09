Экс-политзаключенный, журналист Игорь Кимаковский убежден, что Служба безопасности Украины (СБУ) нарочно оказалась в нужное время в нужном месте, чтобы арестовать его. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Проблемы с обменом. Вернутся ли пленные из Украины и России домой до Нового года? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По его словам, он попал в плен 6 июня 2015 года, когда кхал из Дебальцево в Новоазовск по гуманитарным вопросам. После того, как он выехал на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области, его задержала оперативная группа СБУ.

«Тогда у меня мелькала мысль, что неспроста сотрудники "избушки" там оказались. Сейчас уверен — меня ждали. Дальше были допросы с пристрастием в подвале мариупольского СБУ, тюрьма, следствие, бесконечные суды и этапы, более трех лет "крытки" (самый строгий режим содержания в тюрьмах), две голодовки, бесконечные ожидания обменов и их постоянные срывы», — рассказал Кимаковский.

Он признался, что на президентский обмен «35 на 35» он идти уже не хотел, но благодарен, что российская сторона настояли на его возвращении на большую Родину.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.