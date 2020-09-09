С приходом во власть Владимира Зеленского на Украине связывались завешенные ожидания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

По его словам, казалось, что после смены персоналий во власти может измениться и курс. В какой-то момент изменилась риторика, она была очень соблазнительной, яркой, многообещающей, но действий за этим не последовало.

«Яркая риторика Зеленского в большинстве аспектов не подтвердилась. Хотя казалось, что во власть пришли люди, незапятнанные коррупцией. У Украины по-прежнему нет суверенитета, законы принимаются под диктовку МВФ, где главный акционер — это США. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время будет что-то меняться. Говорю это с глубоким разочарованием, потому что у меня были надежды еще год назад, но их все меньше и меньше», — сказал журналист.

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Кирилл Вышинский: Яркая риторика Зеленского не подтвердилась © РИА Новости, Владимир Песня Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.