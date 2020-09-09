Ранее в Белом доме Сербия и Косово подписали соглашения о «нормализации» экономических и некоторых других отношений между собой. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Сербия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Отвечая на вопрос, почему это произошло в США, Самодуров напомнил, что там на носу президентские выборы.
«В условиях политического кризиса и внутренней нестабильности в стране Трамп решил зарабатывать очки на поле внешней политики… И вот новый сюжет — Балканы. Это еще один тупик международного масштаба, который не удается никак развести и разрешить в общей сложности более 20 лет. И тут появляется Трамп — приглашает сербов и косовских албанцев в Вашингтон — и вуаля: очередное "чудо"», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что ранее американский лидер так же «записал себе в актив весомую дипломатическую победу на Ближнем Востоке», помирив часть арабской элиты с Израилем.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.