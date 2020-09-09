Политолог Вадим Самодуров объяснил, почему Сербия и Косово подписали соглашение о «нормализации» отношений именно в Вашингтоне. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Сербия-Косово: Европа проигрывает войну за мир на Балканах © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Дональд Трамп также заявил, что Сербия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Отвечая на вопрос, почему это произошло в США, Самодуров напомнил, что там на носу президентские выборы.

«В условиях политического кризиса и внутренней нестабильности в стране Трамп решил зарабатывать очки на поле внешней политики… И вот новый сюжет — Балканы. Это еще один тупик международного масштаба, который не удается никак развести и разрешить в общей сложности более 20 лет. И тут появляется Трамп — приглашает сербов и косовских албанцев в Вашингтон — и вуаля: очередное "чудо"», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что ранее американский лидер так же «записал себе в актив весомую дипломатическую победу на Ближнем Востоке», помирив часть арабской элиты с Израилем.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.