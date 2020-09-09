Ведущие страны Евросоюза, в первую очередь Германия, не хотят, чтобы гражданская война вспыхнула на их границах. Об этом в интервью Sputnik Литва рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов Линас Линкявичюс заявил, что Европа подрывает свой авторитет, не оказывая должной помощи белорусской оппозиции.

По словам Дмитрия Журавлева, это заявление показывает, что есть два Евросоюза. Есть Евросоюз Старой Европы, и есть новые страны, которые в ЕС уже обжились и позволяют себе говорить от его имени.

«Если Литва, Польша, ну, наверное, в меньшей степени и Прибалтика, я имею в виду Латвию и Эстонию, жаждут политического решения белорусской ситуации в пользу оппозиции, и они искренне считают, что в этом интерес Евросоюза, то Старая Европа, в первую очередь Германия, хочет стабильности в Европе и не хочет гражданской войны у собственных границ», — объяснил эксперт.

Европейские политики, будучи людьми опытными и умными, не хотят вмешиваться во внутренние дела другой страны. Вильнюс же пытается втянуть Францию и Германию в большую авантюру.

«Если [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко суждено усидеть — пусть он усидит, если не суждено ему усидеть — пусть он падает. Вот позиция Германии и Франции. В этом и есть главное различие литовско-польской и германо-французской позиции», — считает Журавлев.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.