Люди, которые разговаривают на русском языке, ориентированы на русскую культуру, на Украине четко и ясно маркированы как «пятая колонна», как подвижники страны-агрессора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента в стране действовало порядка 120 школ с русским языком обучения.

«Люди боятся выходить на улицы, потому что речь не идет о равенстве перед законом. Ни один из праворадикалов, избивавших активистов Партии Шария, на сегодняшний день не наказан. То есть власть сделала вид, что это не более чем мелкое хулиганство. Люди понимают, что ни закон, ни власть их не будут защищать. Кроме того, не секрет, что организации национал-радикалов на подряде у силовых структур, «Нацкорпус» связывают с Аваковым, радикалов из «Сичи» — с СБУ. Это секрет Полишинеля», — рассказал Кирилл Вышинский.

Кирилл Вышинский: Яркая риторика Зеленского не подтвердилась © РИА Новости, Владимир Песня

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре 2019 года Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.