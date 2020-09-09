С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента в стране действовало порядка 120 школ с русским языком обучения.
«Люди боятся выходить на улицы, потому что речь не идет о равенстве перед законом. Ни один из праворадикалов, избивавших активистов Партии Шария, на сегодняшний день не наказан. То есть власть сделала вид, что это не более чем мелкое хулиганство. Люди понимают, что ни закон, ни власть их не будут защищать. Кроме того, не секрет, что организации национал-радикалов на подряде у силовых структур, «Нацкорпус» связывают с Аваковым, радикалов из «Сичи» — с СБУ. Это секрет Полишинеля», — рассказал Кирилл Вышинский.
По его словам, люди еще были бы готовы справляться с радикалами и апеллировать к закону, но за спиной у этих радикалов стоят государственные структуры, а не каждый готов вступать в борьбу с государством.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.
В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре 2019 года Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.