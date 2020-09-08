Президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдал бы задержанных россиян Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей. Об этом 8 сентября сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером

Белорусский эксперт сказал, что именно Москва потребует от Лукашенко в обмен на его поддержку © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Лукашенко также сообщил, что задержанным в Минске россиянам были принесены извинения, прежде чем они вернулись на родину.

«Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали "мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали», — говорится в отрывке интервью, размещённом на сайте радиостанции.

29 июля стало известно о задержании 32 россиян под Минском и еще одного — на юге страны. Минск заявил, что задержанные — члены частной военной компании «Вагнер». Вечером того же дня президент Лукашенко собрал срочное совещание с Совбезом. Предполагаемыми «вагнеровцами» также заинтересовалась Украина, запросив список задержанных.

МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

14 августа стало известно, что Белоруссия передала России 32 граждан, еще один остался на территории республики, так как у него оказалось белорусское гражданство. В Киеве это решение назвали несправедливым. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее совместной акцией спецслужб Украины и США.