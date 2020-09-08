«И тут я ему задаю вопрос: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", — то есть я подразумевал выдачу, — на это он сказал: "Нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию», — сказал журналист.
Лукашенко также сообщил, что задержанным в Минске россиянам были принесены извинения, прежде чем они вернулись на родину.
«Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали "мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали», — говорится в отрывке интервью, размещённом на сайте радиостанции.
29 июля стало известно о задержании 32 россиян под Минском и еще одного — на юге страны. Минск заявил, что задержанные — члены частной военной компании «Вагнер». Вечером того же дня президент Лукашенко собрал срочное совещание с Совбезом. Предполагаемыми «вагнеровцами» также заинтересовалась Украина, запросив список задержанных.
МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.
14 августа стало известно, что Белоруссия передала России 32 граждан, еще один остался на территории республики, так как у него оказалось белорусское гражданство. В Киеве это решение назвали несправедливым. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее совместной акцией спецслужб Украины и США.