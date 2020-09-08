До сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко направляются в составе колонны по проспекту Независимости в Минске, выкрикивая лозунги в поддержку главы государства. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

«Обидно и трагично». Лукашенко о тех, кто голосовал против него © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Вскоре после старта движения колонны к ней приблизился внедорожник, из которого громко доносилась песня со словами «Саня останется с нами, все будет ОК». Появившийся спустя несколько минут патруль ДТП оттеснил внедорожник к обочине и вынес водителю предупреждение, так как тот нарушал правила дорожного движения.

«Сотрудники правоохранительных органов никак не препятствуют проведению акции. Ее участники, в свою очередь, не нарушают общественный порядок, идут организованно и не выкрикивают каких-либо агрессивных лозунгов», — говорится в сообщении.

Время от времени проезжающие мимо машины одобрительно сигналят, а некоторые пешеходы присоединяются к процессии.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.