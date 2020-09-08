Ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала единые правила карантина для жителей Умани и паломников-хасидов, которые будут находиться в городе во время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). По решению украинского кабмина с 28 августа по 28 сентября граница страны закрыта для въезда иностранных граждан, кроме ряда категорий.
«Для паломников с коронавирусом, протекающим в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор», — говорится на сайте ведомства.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII — XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября.