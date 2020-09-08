В городе Умань Черкасской области развернут госпиталь для хасидов, больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы

Хасиды через Верховный суд требуют перевезти из Умани в Израиль останки рабби Нахмана © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Для паломников с коронавирусом, протекающим в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор», — говорится на сайте ведомства.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII — XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября.