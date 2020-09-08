«Многонациональные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство — 2020" пройдут на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября», — сообщило ведомство.
Как уточняется, на учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Отметим, учения будут проходить на фоне массовых протестов и беспорядков, развернувшихся в Белоруссии после победы президента страны Александра Лукашенко.
По официальным данным, он набрал более 80% голосов, его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Однако ее сторонники объявили выборы сфальсифицированными, сама же она сбежала в Литву.
Как Тихановская, так и Координационный совет оппозиции отказываются от пересчета голосов и проведения повторного голосования, требуя от Лукашенко отказаться от власти.