Участники белорусско-российско-сербских учений «Славянское братство - 2020» прибудут в Белоруссию в период с 10 по 15 сентября, сообщило Министерство обороны Белоруссии 8 сентября в своем телеграм-канале

«Многонациональные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство — 2020" пройдут на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября», — сообщило ведомство.

Грабли Лукашенко или хитрый план кукловодов? Белоруссию толкают к Майдану © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Отметим, учения будут проходить на фоне массовых протестов и беспорядков, развернувшихся в Белоруссии после победы президента страны Александра Лукашенко.

По официальным данным, он набрал более 80% голосов, его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Однако ее сторонники объявили выборы сфальсифицированными, сама же она сбежала в Литву.

Как Тихановская, так и Координационный совет оппозиции отказываются от пересчета голосов и проведения повторного голосования, требуя от Лукашенко отказаться от власти.