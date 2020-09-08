Для того чтобы ответить на вопрос, зачем Россия и Украина нужны друг другу, нужно ответить на вопрос, для чего вообще нужны соседи. Об этом рассказал бывший украинский премьер Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Вечер на Пятницкой. Николай Азаров о партии Шария и возвращении на Украину © Скриншот из видео Украина.ру

По его мнению, Россия и Украина являются двумя дополняющими друг друга республиками, которые 300 лет жили в составе одного государства и за это время породнились множество семей и были налажены кооперационные связи, которые Украина разрывает в последние 30 лет.

«Буквально на днях Кабмин Украины принял решение о разрыве соглашения в рамках содружества независимых государств в том числе с Россией по карантину, по ветеринарным мерам и по пересечению границ с животными. Отменил ты эти соглашения или не отменил, ты же жизнь не остановишь. Люди будут ездить, что-то провозить, возможны эпидемии. Как ты будешь взаимодействовать? Это же соседи. Это не Аргентина и не Парагвай», — указал Азаров.

Бывший премьер-министр констатировал, что на Украине к власти пришли люди, которым не нужна ни Россия, ни Украина и которых больше всего волнует вопрос личного обогащения.