Для того, чтобы на Донбассе началось реальное перемирие, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начать контролировать силовиков, только они смогут подавить недовольных миром радикалов, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Павел Рудяков

По словам эксперта, помимо силового регулирования, Зеленскому не помешает дипломатическая работа по прямому диалогу с ДНР и ЛНР.

Эксперт объяснил, чья заслуга в том, что в Донбассе сохраняется перемирие © president.gov.ua Леонида Кравчука и Витольда Фокина.

«Согласие Франции и Германии и части американцев, которые контролируют Украину, на движение в этом направлении (к дипломатическому диалогу с ЛНР и ДНР. — Ред.) уже есть. У Зеленского же не хватает власти в стране для того, чтобы реализовывать то, что ему нужно», — сказал Рудяков.

Эксперт уверен, что нынешнее прекращение огня на востоке Украины, вступившее в силу с 27 июля, не является заслугой Зеленского, это скорее вопрос внешнего влияния, сталкивающегося с внутренними противоречиями страны.

Полная версия интервью политолога Павла Рудякова выйдет на сайте Украина.ру в ближайшее время.