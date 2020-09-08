По словам эксперта, помимо силового регулирования, Зеленскому не помешает дипломатическая работа по прямому диалогу с ДНР и ЛНР.
Такое предложение исходило от представителей Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и Витольда Фокина.
«Согласие Франции и Германии и части американцев, которые контролируют Украину, на движение в этом направлении (к дипломатическому диалогу с ЛНР и ДНР. — Ред.) уже есть. У Зеленского же не хватает власти в стране для того, чтобы реализовывать то, что ему нужно», — сказал Рудяков.
Эксперт уверен, что нынешнее прекращение огня на востоке Украины, вступившее в силу с 27 июля, не является заслугой Зеленского, это скорее вопрос внешнего влияния, сталкивающегося с внутренними противоречиями страны.
Полная версия интервью политолога Павла Рудякова выйдет на сайте Украина.ру в ближайшее время.