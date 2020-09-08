Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обидным голосование против него на выборах главы государства. Он заявил об этом 8 сентября в интервью российским журналистам, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Тем не менее Лукашенко уверен, что за него проголосовало большинство белорусских граждан, что он должен защитить то, «что создано нашими руками».

«Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — добавил глава государства.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).