«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю», — сказал он.
Тем не менее Лукашенко уверен, что за него проголосовало большинство белорусских граждан, что он должен защитить то, «что создано нашими руками».
«Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу», — добавил глава государства.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).