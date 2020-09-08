По мнению эксперта, прекращение огня для Зеленского — только одно из предварительных условий для дальнейшей работы по переводу процесса к всеобъемлющему политическому урегулированию, чего требуют от украинского лидера Франция и Германия. Но никаких действий Украина не предпринимает.
«Это означает, что Зеленский не контролирует ситуацию, он повязан этими "красными линиями" "партии войны" в Киеве, и он ждет, что ему внешняя поддержка позволит двигаться дальше. Вот для этого ему, собственно, и нужен саммит. Но этот саммит ему был нужен до местных выборов, чтобы его партия получила какой-то дополнительный импульс по Юго-Восточному региону. Этого не произошло», — сказал эксперт.
Как и многие другие политологи, Рудяков говорит о том, что Зеленскому в данном случае приходится выбирать меньшее зло между внешним влиянием и внутренней «партией войны».
С полной версией интервью политолога Павла Рудякова можно ознакомиться здесь.