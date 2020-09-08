Перемирие на Донбассе, которое вступило в силу 27 июля, многие эксперты называют одним из немногих реальных достижений президента Украины Владимира Зеленского. На самом деле украинская сторона не предпринимает в этом направлении никаких действий, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Павел Рудяков

По мнению эксперта, прекращение огня для Зеленского — только одно из предварительных условий для дальнейшей работы по переводу процесса к всеобъемлющему политическому урегулированию, чего требуют от украинского лидера Франция и Германия. Но никаких действий Украина не предпринимает.

«Это означает, что Зеленский не контролирует ситуацию, он повязан этими "красными линиями" "партии войны" в Киеве, и он ждет, что ему внешняя поддержка позволит двигаться дальше. Вот для этого ему, собственно, и нужен саммит. Но этот саммит ему был нужен до местных выборов, чтобы его партия получила какой-то дополнительный импульс по Юго-Восточному региону. Этого не произошло», — сказал эксперт.

Рудяков: Европа и США согласны, что Украина должна вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР © РИА Новости, Нина Зотина

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