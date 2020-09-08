Одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову на границе Белоруссии и Украины вытолкали из автомобиля ее же соратники. Об этом 8 сентября в интервью российским телеканалам рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости

Белоруссия просит Украину вернуть сбежавших оппозиционеров — Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — 8-9 километров между ними. И там в силу усиления на своей половине за этим постом основным мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу», — рассказал Лукашенко.

По версии белорусских пограничников, водитель автомобиля, на котором ехали Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, попытался сбить одного из сотрудников погранохраны. Колесникову, которую «выпихнули» из автомобиля, задержали.

Сторонники оппозиции утверждают, что Колесникову хотели насильно депортировать из страны, поэтому она порвала свой паспорт.

Как сообщили в штабе экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, Колесникова находится в Мозырском погранотряде.