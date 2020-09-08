Глава ДНР Денис Пушилин распорядился уничтожить незаконно возведенные сооружения в районе населенного пункта Шумы. По некоторым данным, несмотря на перемирие, украинская сторона продвигает там свои позиции. Считать все это очередным обострением на Донбассе нельзя, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Павел Рудяков

По мнению эксперта, нужно называть вещи своими именами: на Донбассе не перемирие, а прекращение огня, и оно как раз соблюдается. Интерпретировать разговоры об уничтожении позиций под Горловкой как нарушение договоренностей — не более чем вольная интерпретация.

«Нет обострения, есть ситуативные эксцессы. Если посмотреть на позицию украинских прорежимных СМИ, поддерживающих «партию войны», то с самого начала прекращения огня 27 июля они говорили, что все плохо, не соблюдается и так далее. Представить это как обострение и обвинить в этом ДНР, ЛНР и Россию — это позиция украинской власти, которая ей выгодна с точки зрения целого ряда факторов», — сказал Рудяков.

Украина уведомила международных партнеров о срыве перемирия в Донбассе © Daniel Tokarets / flickr

Эта встреча уже переносилась по инициативе Франции, однако на этот раз, говорит Рудяков, она будет проведена, затем последует встреча министров.

А вот разговор на самом высоком уровне эксперт прогнозирует на конец года, и то только в том случае, если Украина подтвердит свою готовность соблюдать взятые ранее на себя обязательства.

Полная версия интервью политолога Павла Рудякова выйдет на сайте Украина.ру в ближайшее время.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября распорядился нанести удар по незаконно возведенным сооружениям в районе населенного пункта Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

По данным Донецкой стороны, украинские военные в период действия перемирия возводили новые инженерные сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец — Донбасс».

Позднее власти ДНР дали украинской стороне время до 9 сентября на устранение нарушения, иначе позиции будут уничтожены в среду утром.

Стороны конфликта на Востоке Украины приступили к соблюдению перемирия с 27 июля. Эти меры включают в себя запрет на проведение инженерных работ на линии соприкосновения.

Несколько раз за время действия договоренности обе стороны заявляли о взаимных обстрелах, однако местные жители утверждают, что ситуация в регионе стала значительно спокойнее.