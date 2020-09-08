Ситуация в Донбассе во время президентства Петра Порошенко концептуально делится на три этапа, и сравнивать ее с президентством Владимира Зеленского надо исходя из такого разделения. Об этом рассказал руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов в интервью изданию Украина.ру

Семён Пегов: Запад рассматривает донбасский фронт в связке с белорусским © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Зеленский, на мой взгляд, находится где-то между вторым и третьим этапом правления Порошенко. Но есть стойкое ощущение, что он движется в направлении первого и, судя по времени, которое ему отведено законом, у него есть все шансы переплюнуть Порошенко по вышеперечисленным параметрам», — подчеркнул Пегов.

Военкор добавил, что кураторы поставили перед Киевом задачу нанести удар по Донбассу, если Россия слишком активно включится в повестку официального Минска, и ВСУ активно к этому готовятся, подгоняя дополнительную технику к позициям и определенным образом улучшая их.

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