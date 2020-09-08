Первый этап, считает эксперт, это активная фаза войны, сотни погибших мирных жителей. Второй — это систематическое и регулярное артиллерийское давление на гражданское население, а третий — предвыборный Порошенко, явно умеривший свой пыл и переключившийся на прямые провокации в отношении РФ, указал он.
«Зеленский, на мой взгляд, находится где-то между вторым и третьим этапом правления Порошенко. Но есть стойкое ощущение, что он движется в направлении первого и, судя по времени, которое ему отведено законом, у него есть все шансы переплюнуть Порошенко по вышеперечисленным параметрам», — подчеркнул Пегов.
Военкор добавил, что кураторы поставили перед Киевом задачу нанести удар по Донбассу, если Россия слишком активно включится в повестку официального Минска, и ВСУ активно к этому готовятся, подгоняя дополнительную технику к позициям и определенным образом улучшая их.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.