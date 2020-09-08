Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запросе властей республики Украине вернуть уехавших туда оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Его слова приводит RT 8 сентября

«Этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну, — будем разбираться, что произошло», — сказал Лукашенко.

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

При этом белорусские пограничники рассказали, что оппозиционеры пытались совершить наезд на одного из их сотрудников.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента.

Протестующие игнорируют официальные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Сначала в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, позже правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).