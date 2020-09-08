Эксперт пояснил, что, если Россия слишком активно включится в повестку официального Минска, натовские кураторы поставят перед украинскими силовиками задачу нанести удар по Донбассу.
«К этому ВСУ так активно и готовятся, в том числе не только подгоняя дополнительную технику к позициям, но и определенным образом улучшая их в преддверии возможной эскалации», — считает Пегов.
Военкор отметил, что глава ДНР Денис Пушилин решил перенести дату уничтожения сооружений ВСУ на линии соприкосновения, поскольку прислушивается к мнению военных и потому что руководствуется дипломатическими соображениями.
Когда речь идет о настолько деликатных и одновременно по-своему радикальных шагах, далеко не всегда все нюансы можно проговорить публично, добавил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.