В настоящий момент западные кураторы украинских силовиков (ВСУ, СБУ, Нацгвардии и НВФ) не рассматривают донбасский фронт в отрыве от фронта белорусского. Об этом рассказал руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов в интервью изданию Украина.ру

Семён Пегов: Запад рассматривает донбасский фронт в связке с белорусским © РИА Новости, Владимир Трефилов

«К этому ВСУ так активно и готовятся, в том числе не только подгоняя дополнительную технику к позициям, но и определенным образом улучшая их в преддверии возможной эскалации», — считает Пегов.

Военкор отметил, что глава ДНР Денис Пушилин решил перенести дату уничтожения сооружений ВСУ на линии соприкосновения, поскольку прислушивается к мнению военных и потому что руководствуется дипломатическими соображениями.

Когда речь идет о настолько деликатных и одновременно по-своему радикальных шагах, далеко не всегда все нюансы можно проговорить публично, добавил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.